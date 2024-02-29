Киев требует ракет и денег, Берлин ссорится с Парижем. События вокруг Украины

Украина не производит на своей территории ракеты для систем ПВО, поэтому по мере их расходования Запад должен их поставлять, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Враждебность между Францией и ФРГ, вызванная разногласиями относительно военной помощи Киеву, препятствует созданию фонда Евросоюза для финансирования поставок оружия на Украину.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские силы за сутки отбили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери противника за сутки составили до 1325 бойцов.

Кроме того, в течение суток ВС РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" и пункты управления двух украинских военных бригад. Авиация и артиллерия также уничтожили ЗРК С-300ПС и три склада боеприпасов. Средства ПВО сбили девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и уничтожила 93 украинских беспилотника, сообщили в МО РФ.

Потеряна треть

ВСУ потеряли на поле боя 68 боевых машин пехоты Bradley, что составляет треть от общего количества переданных Киеву американских машин этой модели, сообщил американский журнал The National Interest. По его информации, это говорит о сильном истощении запасов вооружений украинской армии. Отмечается, что только от 100 до 120 из 186 машин активно задействовались в боевых действиях, остальные были зарезервированы для запчастей, обучения личного состава и экстренной замены.

Запад должен Киеву

Украина получает от стран Запада все ракеты для систем ПВО, которые применяют ВСУ, включая С-300 и Бук-М1, на Украине нет собственного производства таких ракет, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Поэтому по мере расходования [ракет] Запад нам должен поставлять их", - сказал он.

Финансовые потребности

Бюджет Украины ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров, заявил глава Минфина страны Сергей Марченко. "Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", - заявил он на встрече финансового блока G7, на которой украинский министр выступил в онлайн-формате.

Европарламент за новые санкции

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о дальнейшей поддержке Украины со стороны Евросоюза, призвав ввести новые санкции в отношении России и Белоруссии. Голосование проходило в рамках пленарной сессии в Страсбурге и транслировалось на сайте ЕП.

Евродепутаты выступают, в частности, за запрет импорта российского урана и металлургической продукции в ЕС, а также за полное прекращение сотрудничества с российской атомной отраслью, в частности с Росатомом. У ЕС, как и год назад, нет юридической и правовой базы для конфискации и использования государственных активов РФ, замороженных на территории Евросоюза, для восстановления Украины, поэтому депутаты называют этот вопрос срочным. Кроме того, европарламентарии призывают создать "систему для фиксации и оценки экологического ущерба", якобы нанесенного Россией в ходе конфликта, и "подготовить юридическую базу для привлечения к ответственности" за это.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Продуманный трюк Макрона

Враждебность между Францией и ФРГ, вызванная разногласиями относительно военной помощи Киеву, препятствует созданию фонда Евросоюза (ЕС) для финансирования поставок оружия на Украину, сообщила газета Financial Times. В ответ на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг это предложение и указал, что Париж должен отправить больше оружия, говорится в статье. "Трюк Макрона с войсками был направлен на то, чтобы представить себя стойким защитником Киева и отвлечь внимание от денег. Это разозлило немцев", - заявил неназванный дипломат ЕС, чьи слова приводит газета.

Макрон же подтвердил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину, заявив, что "взвесил" и "продумал" свои слова. "Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено", - подчеркнул он.

Непредсказуемые партнеры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления президента Франции, так как они "могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям". Он отметил, что сам тот факт того, что политики на Западе обсуждают это, "конечно, говорит о том, что нынешнее поколение европейских политиков, наверное, не имеет должного понимания слова "безопасность", не имеет должного инстинкта самосохранения", что "чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями".