Эксперт заявил, что Путин показывает, что Запад не сможет ослабить Россию

Президент Института Италия - БРИКС Вито Петрочелли подчеркнул, что президент РФ никому не угрожает

РИМ, 29 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент РФ Владимир Путин никому не угрожает, а наоборот, настаивает на том, что Россия готова к диалогу со всеми странами. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил бывший сенатор, экс-глава комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента Италии, ныне президент Института Италия - БРИКС Вито Петрочелли.

Комментируя послание российского лидера Федеральному собранию, эксперт отметил, что западные СМИ интерпретируют речь Путина как угрозу. "Мне совсем так не кажется, даже наоборот. Путин настаивал на том, что Россия готова к диалогу со всеми странами, к созданию новой неделимой границы безопасности в Евразии. Где же здесь угроза?" - сказал собеседник агентства. По его мнению, крайне важно, что Путин пояснил, что Запад в своих попытках ослабить Россию столкнулся с сильным противодействием и "решимостью многоэтнического российского народа". "Правда заключается в том, что Путин дал понять, что Москва прекрасно осознает, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, измотать страну и "повторить трюк, который он сыграл с СССР". "Но очевидно, что современная Россия очень хорошо усвоила уроки конца СССР, что стало одной из величайших катастроф ХХ века", - заключил эксперт.

В своей речи президент РФ назвал бредом разговоры о том, будто Россия собирается напасть на Европу, а также указал на бесперспективные попытки Запада превратить Россию в "нужное им зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно".