Остин признал, что Пентагон действовал неверно в ситуации с его госпитализацией

Министр обороны США отметил, что должен был уведомить президента,команду, Конгресс и народ Соединенных Штатов о том, что у него диагностировали рак

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин признал, что Пентагон действовал неверным образом в ситуации вокруг его госпитализации в начале января. Такое заявление он сделал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Мы действовали в этой [ситуации] неверным образом. Я действовал неверным образом", - заявил Остин на слушаниях, проводящихся с целью выяснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о госпитализации главы ведомства. "Как вы знаете, я принес извинения президенту [США Джо Байдену] и беру на себя всю ответственность", - отметил министр обороны.

"Я должен был немедленно уведомить президента, свою команду, Конгресс и народ США о том, что у меня диагностирован рак, а также о последующем лечении", - продолжил Остин. При этом он не дал прямого ответа на вопрос о том, считает ли он, что Байден должен отправить его в отставку. Как отметил Остин, американский лидер заявил, что "полностью доверяет" ему.

В обнародованных Министерством обороны США документах говорится, что окружение Остина "было ограничено" в своих действиях в первую очередь из-за врачебной тайны и права главы Пентагона на неприкосновенность личной жизни. По итогам внутренней проверки, проведенной оборонным ведомством, было подготовлено в общей сложности восемь рекомендаций. Министр дал зеленый свет выполнению всех восьми, причем первые две уже реализованы.

Остин вечером 1 января был госпитализирован, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. 15 января пресс-служба Пентагона проинформировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации шефа Пентагона.