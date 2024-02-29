Остин заявил, что поражение Украины грозило бы прямым столкновением РФ и НАТО

Глава Пентагона считает, что в случае поражения Украины российское руководство "не остановится"

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО.

С такой оценкой выступил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященных выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января.

По мнению Остина, в случае поражения Украины российское руководство "не остановится". "Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", - сказал министр обороны США.