CBS: Трамп обжаловал исключение из праймериз республиканцев в Иллинойсе

По данным телекомпании, апелляция была подана 29 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда в штате Иллинойс не допускать его к первичным выборам (праймериз) Республиканской партии. Об этом сообщает телекомпания CBS.

По ее данным, апелляция была подана в четверг. Праймериз в Иллинойсе состоятся 19 марта.

Решение судьи было принято в среду на основании 3-го раздела 14-й поправки к Конституции США. Согласно ему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". При этом судья отложила исполнение этого решения до пятницы в ожидании его обжалования Трампом.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.