Италия потребовала от Израиля прояснить динамику последних событий в Газе

Премьер-министра страны Джорджи Мелони заявила, что многочисленные жертвы среди гражданского населения требуют немедленного наращивания усилий для создания условий для прекращения огня и освобождения израильских заложников

РИМ, 29 февраля. /ТАСС/. Новые жертвы среди гражданского населения в Палестине требуют создания условий для прекращения огня и освобождения заложников. Об этом заявили представители руководства Италии.

"Новые многочисленные жертвы среди гражданского населения требуют немедленного наращивания усилий для создания условий для прекращения огня и освобождения [израильских] заложников", - говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Она также отметила, что Израиль должен "прояснить динамику произошедшего и выявить ответственных".

"Мы настойчиво просим Израиль соблюдать безопасность гражданского населения в Газе, прояснить факты и ответственность за них", - написал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на своей странице в соцсети Х, отметив, что прекращение огня необходимо для оказания гуманитарной помощи, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС и защиты гражданского населения.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что не менее 150 человек погибли в результате удара израильских сил по району Ан-Наблуси, расположенному в юго-западной части административного центра сектора - города Газа. Еще около 1 тыс. человек получили ранения. По информации телеканала, в атаке участвовали боевые израильские вертолеты, которые открыли огонь по собравшимся на перекрестке палестинцам.