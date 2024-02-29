Минздрав Газы подтвердил гибель 112 человек при ударе Израиля в Ан-Наблуси

По данным ведомства, 760 человек пострадали

КАИР, 29 февраля. /ТАСС/. Медики в секторе Газа в настоящий момент могут подтвердить смерть 112 человек, погибших в районе Ан-Наблуси в результате атаки израильских сил по скоплению людей, которые ожидали распределения гуманитарной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

"Число жертв удара в районе Ан-Наблуси (расположен в юго-западной части административного центра сектора, города Газа - прим. ТАСС) возросло до 112, 760 человек пострадали", - приводит его слова Telegram-канал Минздрава Газы. Аль-Кудра добавил, что тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования.

Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли в результате атаки израильских сил в районе Ан-Наблуси, около 1 тыс. человек получили ранения. Отмечалось, что в атаке этого района участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.