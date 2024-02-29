Пентагон заявил, что средства РЭБ КНДР могут влиять на космические системы США

Глава Космического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг подчеркнул, что "на сегодняшний день ВС республики не могут активно действовать в космической сфере"

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг полагает, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) КНДР могут "оказывать воздействие" на американские космические системы.

"Северная Корея продемонстрировала потенциал использования средств РЭБ, который может оказывать воздействие на наши космические системы. И мы также очень внимательно следим за их космическими системами. Конечно, они не должны запускать ракеты в космос, поскольку, согласно резолюциям ООН, они не могут использовать для этого технологии баллистических ракет. Нам приходится следить за тем, что они могут задумать в будущем", - отметил генерал, говоря на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил среди прочего о северокорейском разведывательном спутнике "Маллигён-1". При этом Уайтинг подчеркнул, что "на сегодняшний день ВС КНДР не могут [активно] действовать в космической сфере".

В свою очередь выступавший на слушаниях глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон сказал, что развивающееся военное сотрудничество между Москвой, Пекином, Пхеньяном и Тегераном повышает вероятность "одновременных конфликтов с несколькими противниками, обладающими ядерным оружием". "Мы противостоим не одной, а двум ядерным державам - Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Эта реальность в сочетании с ракетными разработками Северной Кореи, ядерными амбициями Ирана и развивающимися отношениями между этими странами добавляет сложности в наши стратегические расчеты. Это также повышает вероятность одновременных конфликтов с несколькими противниками, обладающими ядерным оружием", - добавил Коттон. По его мнению, существует возможность проведения КНДР ядерного испытания, чтобы продемонстрировать свой военный потенциал. "КНДР разрабатывает и развертывает мобильные ядерные средства малой, средней и межконтинентальной дальности, которые подвергают риску Соединенные Штаты, их союзников и партнеров в регионе", - считает генерал.