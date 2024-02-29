В Тернопольской области граждане протестовали из-за смерти мужчины в военкомате

По данным издания "Новости Тернополь. 20 минут", в демонстрации приняли участие не менее 50 человек

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Жители города Бучача Тернопольской области на западе Украины вышли на акцию протеста к зданию городского совета против действий сотрудников местного военкомата из-за смерти мужчины в результате пребывания в учреждении. Об этом сообщило издание "Новости Тернополь. 20 минут", опубликовав соответствующее видео в Telegram-канале.

По его данным, протестующие требовали от городских властей разобраться в смерти 49-летнего мужчины, который был госпитализирован в четверг утром с территории территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы). В мероприятии приняли участие не менее 50 человек, отметило издание.

На видео видно, что разговор с должностными лицами, вышедшими к митингующим, проходил на повышенных тонах - сотрудников военкомата обвиняли в безосновательном удержании граждан мужского пола.

8 октября 2023 года украинские пользователи соцсетей начали распространять видео, на котором люди в военной форме избивают двух человек. В комментариях к нему утверждалось, что инцидент произошел в стенах военкомата Тернополя. Позже Государственное бюро расследований Украины предъявило двум сотрудникам тернопольского военкомата обвинения в незаконном лишении свободы человека по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшемся нанесением телесных повреждений, а суд поместил их под домашний арест. Аналогичный инцидент имел место 19 сентября. Тогда в сети появилось видео, на котором сотрудники военкомата во Львовской области жестоко избивают мужчину, угрожая расправой и требуя пройти медкомиссию для мобилизации. Позднее их арестовали, однако 22 сентября суд перевел их под домашний арест.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 7 февраля текущего года парламент принял в первом чтении новую версию законопроекта, который, в частности, предусматривает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов вплоть до запрета на право управления транспортом и блокировки банковских счетов. Документ должен быть рассмотрен во втором чтении 6 марта.