Парламент Молдавии расширил список запрещенного для гражданских оружия

В частности в перечень попали: автоматическое оружие, преобразованное в полуавтоматическое, полуавтоматическое короткоствольное оружие с магазином вместительностью более 21 патрона

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии расширил список запрещенного огнестрельного оружия для гражданских лиц, включив в него полуавтоматическое. Решение было принято в окончательном чтении, информирует пресс-служба законодательного органа.

"Список запрещенного огнестрельного оружия и боеприпасов был расширен на несколько позиций: автоматическое оружие, преобразованное в полуавтоматическое, полуавтоматическое короткоствольное оружие с магазином вместительностью более 21 патрона, полуавтоматическое длинноствольное оружие с магазином вместительностью более 11 патронов", - говорится в сообщении.