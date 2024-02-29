СМИ: ХАМАС приостановит переговоры, если атака на ожидающих помощь в Газе повторится

По данным телеканала Al Hadath, в то же время радикалы известили посредников, что в случае позитивного развития событий направят свой вариант окончательного соглашения о перемирии на следующей неделе

КАИР, 29 февраля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС пригрозило приостановить переговоры о перемирии в Газе и обмене заложников на палестинских заключенных, если повторится инцидент, подобный произошедшему в четверг в районе Ан-Наблуси, когда Израиль атаковал группу людей, ожидавших распределения гуманитарной помощи. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

В то же время радикалы известили посредников, что в случае позитивного развития событий направят свой вариант окончательного соглашения о перемирии на следующей неделе.

Ранее палестинские медики сообщили, что 112 человек погибли, 760 пострадали при израильском ударе по району Ан-Наблуси, расположенному в юго-западной части административного центра сектора, города Газа. Al Hadath отмечал, что в атаке на этот район участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.

28 февраля представитель ХАМАС сообщил телеканалу Al Arabiya, что движение достигло принципиального соглашения с Израилем о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа. Он выразил надежду, что многосторонние переговоры, ведущиеся в Париже с участием Египта, Катара, США и Израиля, возможно, приведут к прекращению боевых действий в секторе Газа. По словам представителя руководства ХАМАС, "без прекращения огня в секторе не будет никакого обмена с Израилем заложников [на палестинских заключенных]". "Это является главной точкой разногласий [между движением и израильской стороной]", - подчеркнул он.

Ход переговоров между ХАМАС и Израилем

23 и 24 февраля в столице Франции состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти США, Египта и Катара представили израильской стороне более подробный проект соглашения по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников: согласно предложенному плану, радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Источники портала добавили, что посредники пытаются достичь договоренностей до наступления священного для мусульман месяца Рамадан, который в нынешнем году в большинстве арабских стран начинается 11 марта.

25 февраля телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил о возобновлении переговоров между делегациями Египта, Израиля, Катара и США в катарской столице. По его данным, представители ХАМАС также могут принять участие в консультациях, которые после Дохи, как предполагается, продолжатся в Каире. Как указывал Al Hadath, несмотря на сохранение серьезных разногласий между ХАМАС и израильской стороной по ряду пунктов, участники консультаций в Дохе говорят об осторожном оптимизме в вопросе о продвижении к перемирию в палестинском секторе.