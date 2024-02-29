Приднестровье заинтересовано в возобновлении переговоров в формате "пять плюс два"

Последняя официальная встреча в этом формате прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры поставили на паузу

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Переговорный формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) не имеет альтернативы и является единственным международно признанным механизмом ведения диалога, направленного на мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе встречи послом Великобритании в Молдавии Ферн Хорин.

"Рано или поздно мы вернемся к работе, но мы потеряем время. Может быть, у кого-то есть иллюзия, что урегулирование не должно проходить в транспарентном, состязательном формате. Я считаю, что это не просто ошибка, это преступная ошибка", - цитирует слова Игнатьева пресс-служба МИД непризнанной республики. В сообщении отмечено, что в ходе встречи стороны обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия и договорились поддерживать контакты по актуальным вопросам.

Последняя официальная встреча в формате "пять плюс два" прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Позже препятствием назывались отношения между Кишиневом и Киевом. Тирасполь настаивает на безоговорочном возобновлении переговоров, что поддерживается также в Москве. Ранее миссия ОБСЕ в Молдавии также признала, что пауза в диалоге стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.