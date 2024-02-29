Премьер Ливана заявил, что перемирие в Газе откроет путь к установлению спокойствия

По словам Микати, в ближайшие дни в Бейрут прибудет старший советник Госдепа Эймос Хокстин, выступающий посредником в урегулировании пограничных разногласий между двумя странами

БЕЙРУТ, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министра Ливана Наджиб Микати ожидает, что в начале следующей недели будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС на период Рамадана, который начнется 10 марта.

"Перемирие в Газе откроет для нас путь к вступлению в переговоры, что позволит добиться длительного спокойствия на юге Ливана", - говорится в заявлении премьера, размещенном в Telegram-канале правительственной канцелярии. По словам Микати, в ближайшие дни в Бейрут прибудет старший советник Госдепартамента США Эймос Хокстин, выступающий посредником в урегулировании пограничных разногласий между Израилем и Ливаном.

"Если удастся остановить военные операции в палестинском анклаве, нас ждут напряженные недели непрямых переговоров, чтобы мы смогли достичь того, что я называю долгосрочной стабильностью", - отметил ливанский премьер. Как подчеркнул Микати, он уверен, что "Хезболлах" прекратит огонь, если Израиль сделает тоже самое.

Выступая 28 февраля на заседании правительства, премьер сообщил, что "Ливан обратился к международному сообществу с требованием оказать давление на Израиль и заставить его прекратить агрессивные нападения".

По данным МВД республики, с начала военной эскалации в октябре 2023 года на юге Ливана погибли 59 мирных граждан. В результате ударов израильских ВВС и артиллерии было разрушено свыше 1 тыс. домов и причинен ущерб еще 8 тыс. зданиям. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.