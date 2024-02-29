Байден заявил, что США пытаются разобраться в причинах удара по ожидавшим помощи в Газе

По словам президента Соединенных Штатов, действия еврейского государства объясняются двумя разными версиями

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Удар Израиля по скоплению палестинцев, которые ожидали в секторе Газа распределения гуманитарной помощи, объясняют двумя разными версиями, и США сейчас пытаются разобраться в причинах случившегося. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден, комментируя в Белом доме в беседе с журналистами упомянутый трагический инцидент в районе Ан-Наблуси.

"Есть две конфликтующие версии произошедшего. У меня пока нет ответа", - сказал Байден. "Мы прямо сейчас выясняем обстоятельства этого", - подтвердил глава администрации США. Кроме того, он утвердительно ответил на просьбу уточнить, осложнит ли случившееся переговоры о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. "Знаю, что это будет", - подчеркнул президент, общавшийся с репортерами перед вылетом в штат Техас.

Медики в секторе Газа в настоящий момент могут подтвердить смерть 112 человек, погибших в районе Ан-Наблуси в результате атаки израильских сил, сообщил ранее официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра. Согласно изложенной им информации, ранения получили 760 человек.