Шольц заявил, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО

Канцлер ФРГ подчеркнул, что не допустит войны между Россией и альянсом

БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных и войск НАТО на Украину.

"Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО", - заявил Шольц в ходе диалога с гражданами в Дрездене. "И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность", - подчеркнул он. "И я по-прежнему привержен этому", - констатировал глава правительства ФРГ. Беседа транслировалась в прямом эфире на сайте правительства.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.