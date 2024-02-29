Пентагон предупредил Конгресс об "окне уязвимости" перед РФ в системе защиты спутников США

В случае быстрого выделения средств уязвимости будут устранены к 2027 году, сообщил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Американская система обеспечения безопасности спутников уязвима перед Россией и Китаем, Пентагону необходимо дополнительное финансирование для ее устранения. Об этом сообщил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг.

"Окно уязвимости - это тот фактор, что наши конкуренты - КНР и Россия - инвестировали в противоспутниковый потенциал, изучая нас на протяжении десятилетий, чтобы держать под угрозой нашу способность воевать так, как мы хотели бы. И теперь мы должны повысить эффективность нашего нынешнего космического потенциала, который обеспечивает позиционирование, навигацию, <...>, оповещение о ракетном ударе и другие функции. Мы должны сделать их более устойчивыми к этим угрозам и обеспечить возможность их защиты", - отметил генерал на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

По словам Уайтинга, его командование составило список потребностей, на которые Конгресс должен выделить финансирование для создания устойчивой спутниковой архитектуры. В случае быстрого выделения средств уязвимости будут устранены к 2027 году. "Без долгосрочных инвестиций в эти комплексные требования мы рискуем уступить преимущество нашим главным стратегическим конкурентам в космической сфере", - подчеркнул генерал.

"Больше всего меня беспокоит то, как Китай тщательно изучил нас и нашу зависимость от космоса, выяснил, как, по их мнению, выглядит наша архитектура, и теперь быстро создает системы, чтобы поставить эту архитектуру под угрозу", - подчеркнул Уайтинг. По его версии, действия России и Китая якобы "превратили космос в спорную область боевых действий". При этом генерал подчеркнул, что Вооруженные силы России "менее зависимы" от спутниковых систем, чем американские войска. Говоря о Китае, он добавил: "Они во многом скопировали то, что мы сделали в космосе. <...> Они устремились в космос за теми преимуществами, которые он дает. Так что во многих отношениях они работают над тем, чтобы скопировать зависимость, которая есть у нас".