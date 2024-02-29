Офис президента Украины воспрепятствовал выезду некоторых парламентариев в США

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что поездка рассматривалась как инструмент поддержки принятия Конгрессом решения о выделении Киеву помощи

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что офис президента Украины воспрепятствовал выезду некоторых украинских парламентариев в Вашингтон на встречу, организованную посольством США на Украине.

"Посольство США недавно организовало визит в марте ряда депутатов [Верховной рады] в Вашингтон <…>, ОП (офис президента Украины - прим. ТАСС) эту поездку и выезд депутатам не согласовал", - написал парламентарий в Telegram-канале, отметив, что выезд не был разрешен депутатам как от провластной партии, так и от оппозиции.

Железняк также подчеркнул, что поездка украинских парламентариев в США рассматривалась как инструмент поддержки принятия Конгрессом Соединенных Штатов решения о выделении Украине помощи. Обсуждение этого вопроса в Конгрессе уже затягивается больше четырех месяцев.

Ранее с аналогичным запретом на выезд сталкивались депутаты от партии "Европейская солидарность" и ее лидер, бывший глава украинского государства Петр Порошенко. Так, 1 декабря 2023 года Порошенко заявил, что не смог выехать в командировку в США и Польшу. Пограничники не выпустили его из страны, хотя, по словам бывшего украинского президента, при нем имелось разрешение на выезд от спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. 14 февраля Порошенко снова отказали в выезде из страны, из-за этого он не смог посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. В январе несколько депутатов от его партии подали исковые заявления в суд на спикера Верховной рады из-за отказа предоставить им разрешение на совершение международных командировок.