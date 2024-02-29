Эксперт заявил, что Байдену нужна иллюзия диалога с РФ для помощи Украине

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что переговоры в этой области невозможны по той причине, что президент США загнал себя в безвыходное положение

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президенту США Джо Байдену важно создавать видимость диалога по стратегической стабильности, чтобы американский Конгресс выделял деньги на сдерживание "российской угрозы" руками украинцев. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Эта тема нацелена на то, чтобы выбить дополнительные деньги все-таки из Конгресса, запугивая их российской угрозой. Республиканцы в Палате представителей не хотят на сегодняшний день выделять деньги на Украину, но очень чувствительно относятся к вопросам ядерной безопасности и национальной безопасности. Если уверить их в том, что Россия создает якобы какую-то угрозу, то они вспомнят, что Москва - враг, и выделят деньги на Украину, которая сегодня является главным инструментом борьбы с РФ", - сказал он, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о невозможности диалога по стратегической стабильности с Вашингтоном.

Ранее российский лидер отметил, что американские власти в публичном пространстве пытаются продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой, одновременно стремясь нанести России стратегическое поражение на поле боя. Соответствующие заявления представителей США Путин назвал "предвыборной демагогией" и "наглядным примером лицемерия".

"Если политика США и далее будет заключаться в гибридной войне в отношении России, то, соответственно, и дальше диалог по стратегической стабильности будет невозможен, - продолжил Суслов. - Ведь сейчас они очень заинтересованы в том, чтобы навязать нам какие-то ограничения именно в той сфере, где Россия явно опережает США".

По словам аналитика, взаимовыгодные переговоры в этой области невозможны и по той причине, что Байден загнал себя в безвыходное положение, увязав исход конфликта вокруг Украины с будущим местом США в новом миропорядке. "Его администрация настолько инвестировала свой политический и финансовый капитал в Украину, что не может позволить себе пойти на какой-либо серьезный диалог с Россией", - указал Суслов.