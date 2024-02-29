Байден не согласен с позицией Ватикана, считающего искусственное оплодотворение аморальным

Он является вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не разделяет взгляды Ватикана на экстракорпоральное оплодотворение. Американский лидер сообщил об этом в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Техас.

"Я не согласен с этой позицией", - заявил Байден, когда его попросили прокомментировать позицию Римско-католической церкви, считающей искусственное оплодотворение аморальным по нескольким причинам.

Байден является вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США.