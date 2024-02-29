Эксперт сообщил о росте количества атак хуситов в Красном море на 100% после ударов США

Журналистка-арабист Иона Крэйг добавила, что мятежники также стали "наносить больше урона" и использовать новые средства поражения, в том числе беспилотные плавучие средства, а целями их атак теперь являются не только танкеры, но и сухогрузы и военные корабли

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС Корр. Никита Кручиненко/. Мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) стали в два раза чаще атаковать торговые суда в Красном море и Аденском заливе после бомбардировок со стороны США и Великобритании. Об этом рассказала британская журналистка-арабист Иона Крэйг в ходе своего выступления на конференции в Лондоне, посвященной конфликту в Йемене.

"Атаки хуситов участились после начала совместных американо-британских бомбардировок 12 января. После этих бомбардировок хуситы в течение трех недель совершили 21 атаку против различных судов, в то время как за аналогичный период до этого было зафиксировано 15 таких атак. То есть мы видим рост на 40%. США и Великобритания говорили, что снизили возможности хуситов [по совершению атак], но это не так. За последний трехнедельный отчетный период были зафиксированы 44 атаки - рост более чем на 100%, если сравнивать с тем, что было до бомбардировок", - сказала Крэйг.

Она добавила, что мятежники также стали "наносить больше урона" и использовать новые средства поражения, в том числе беспилотные плавучие средства, а целями их атак теперь являются не только танкеры, но и сухогрузы и военные корабли. Кроме того, изменилась и география ударов. "Теперь они чаще наносят удары по судам в Аденском заливе, а не в Красном море", - заявила эксперт.

По ее словам, "идея восстановления стабильности в Красном море не сработала". "США нанесли более 200 воздушных ударов, но они имели обратный эффект, - подчеркнула Крэйг. - Количество компаний, которые избегают направлять свои суда через Красное море, также выросло".

При этом она выразила мнение, что с политической точки зрения, хуситы, контролирующие северо-западные районы Йемена, где вооруженный конфликт идет с 2014 года, могут выйти победителем из текущей эскалации. "Хуситы смогли набрать в свои ряды много новых бойцов на фоне этих событий. Они подают себя как национальных героев и спасителей арабского мира и могут попытаться забрать новые территории на юге Йемена", - предположила Крэйг.

Разобщенность в рядах правительства

В свою очередь доцент кафедры публичной политики и международных дел университета Оттавы Томас Джуно указал, что хуситы "уверенно себя чувствуют в политическом плане", поскольку в Президентском руководящем совете Йемена, который контролирует юго-восточные районы страны, нет единства. Он отметил, что международно признанные власти Йемена и члены Южного переходного совета, выступающие за воссоздание отдельного независимого государства на юге Йемена, существовавшего в 1967-1990 годах, не выработали единую политическую платформу.

Джуно добавил, что хуситов "необходимо подключать к политико-дипломатическому урегулированию" в Йемене, "иначе конфликт не разрешить". Вместе с тем глава йеменского исследовательского центра Sana’a Center Маджед аль-Мадхаджи высказал мнение, что бомбардировки США и Великобритании не только "повысили цену политического урегулирования", но и "изменили роль хуситов в регионе и их политические требования".

Ограниченное влияние Ирана

Говоря о роли региональных держав в управлении конфликтом в Йемене, Джуно призвал не преувеличивать степень влияния Ирана на мятежников. "Иран имеет рычаги влияния на хуситов, но он не говорит, что им делать, и он не может просто остановить их", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что Тегеран "рассматривает хуситов как легитимные власти", однако не заинтересован в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Иран не хочет эскалации и прямой конфронтации с США, но готов с помощью [ливанского движения] "Хезболлах", [палестинского движения] ХАМАС и хуситов создавать серые зоны в регионе", - заявил Джуно.

Эксперт также обратил внимание на сдержанную позицию Саудовской Аравии в отношении атак хуситов в Красном море. "Саудиты осторожно подходят [к этой ситуации], ибо они не хотят новых атак хуситов на своей территории", - сказал он. По мнению Джуно, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива "никак не комментировал эти нападения именно из-за опасений саудитов".