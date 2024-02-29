Белый дом призвал Израиль расследовать удар по ожидавшим помощи палестинцам

Медики в секторе Газа уже подтвердили смерть 112 человек, погибших в районе Ан-Наблуси

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что Израиль должен провести тщательное расследование обстоятельств нанесения удара по скоплению палестинцев, ожидавших в секторе Газа распределения гуманитарной помощи. Об этом сообщила журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Мы считаем, что эти последние события необходимо тщательно расследовать. Мы находились этим утром в контакте с правительством Израиля для получения информации [о случившемся] и направления запроса о том, чтобы они провели расследование и предоставили больше информации об обстоятельствах, которые привели к нынешней трагедии", - заявила представитель Белого дома.

Медики в секторе Газа в настоящий момент могут подтвердить смерть 112 человек, погибших в районе Ан-Наблуси в результате атаки израильских сил, сообщил ранее официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра. Согласно изложенной им информации, ранения получили 760 человек.