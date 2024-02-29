В Тернопольской области возбудили дело против сотрудников военкомата из-за смерти мужчины

В пресс-службе офиса генерального прокурора Украины сообщили, что у погибшего были зафиксированы ушибы на теле и приступ эпилепсии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы) города Бучач Тернопольской области на западе Украины из-за смерти мужчины после пребывания в учреждении. Как сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины, у погибшего были зафиксированы ушибы на теле и приступ эпилепсии.

"Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих ТЦК, на территории которого потерял сознание, а впоследствии в больнице скончался военнообязанный. Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий. Как стало известно из публикаций в медиа, в городе Бучач на Тернопольщине умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что у него эпилепсия, а на его теле были ушибы и синяки", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным следствия, мужчина прибыл в военкомат 25 февраля для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию он не проходил. Спустя два дня его состояние здоровье ухудшилось, начались судороги, в результате которых военнообязанный упал на землю и ударился головой. Позже медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма, отметили в прокуратуре.

Ранее жители Бучача, узнав об инциденте, вышли на акцию протеста к зданию городского совета, требуя от местных властей разобраться с виновниками смерти. Согласно информации местных СМИ, разговор с должностными лицами, вышедшими к митингующим, проходил на повышенных тонах - сотрудников военкомата обвиняли в безосновательном удержании граждан мужского пола.

8 октября 2023 года украинские пользователи соцсетей начали распространять видео, на котором люди в военной форме избивают двух человек. В комментариях к нему утверждалось, что инцидент произошел в стенах военкомата Тернополя. Позже Государственное бюро расследований Украины предъявило двум сотрудникам тернопольского военкомата обвинения в незаконном лишении свободы человека по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшемся нанесением телесных повреждений, а суд поместил их под домашний арест. Аналогичный инцидент имел место 19 сентября. Тогда в сети появилось видео, на котором сотрудники военкомата во Львовской области жестоко избивают мужчину, угрожая расправой и требуя пройти медкомиссию для мобилизации. Позднее их арестовали, однако 22 сентября суд перевел их под домашний арест.

О мобилизации на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.

На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 7 февраля текущего года парламент принял в первом чтении новую версию законопроекта, который, в частности, предусматривает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов вплоть до запрета на право управления транспортом и блокировки банковских счетов. Документ должен быть рассмотрен во втором чтении 6 марта.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.