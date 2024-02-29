Госдеп не фиксирует признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

США будут продолжать внимательно следить за ситуацией, заявил руководитель пресс-службы Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не фиксируют признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, будут продолжать внимательно следить за ситуацией. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам представителя Госдепа, США "в прошлом доводили до России в частном порядке и по прямым [каналам связи возможные] последствия применения ядерного оружия". "При этом мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, и мы продолжим внимательно следить за этим", - сказал Миллер.

В ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать высказывания президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию Миллер утверждал, что США "уже неоднократно слышали безответственную риторику" со стороны российского руководства.

Российский лидер в послании Федеральному собранию заявил, что последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. По словам Путина, противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. Он также подчеркнул, что действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности.