Зеленский сменил командующего силами логистики ВСУ

Президент Украины уволил с этой должности Олега Гуляка и назначил вместо него Владимира Карпенко

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский произвел замену командующего силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.

Так, Зеленский уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка и назначил вместо него Владимира Карпенко.

8 февраля украинский президент снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а Сергея Шапталу - с поста начальника Генштаба ВСУ. Вместо Залужного главкомом стал экс-командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а место Шапталы занял Баргилевич - бывший командующий Силами территориальной обороны ВСУ. Затем Зеленский назначил заместителей главнокомандующего ВСУ и заместителей начальника Генштаба. Свои должности потеряли также командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев и Миргородский. Позднее были произведены и изменения в составе ставки верховного главнокомандующего. Так, в ее состав были введены новый начальник Генштаба ВСУ и командующий Сухопутными войсками, бывший же командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский был выведен.

Зеленский назначил Павлюка командующим сухопутными войсками, Юрия Содоля - командующим объединенными силами ВСУ, Игоря Скибюка - командующим десантно-штурмовыми войсками, Игоря Плахуту - командующим силами территориальной обороны. Кадровые перестановки президент мотивировал "стагнацией ВСУ на фронте и необходимостью перезагрузки генералитета".