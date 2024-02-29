Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования правительства

Ожидается, что позднее по законопроекту проголосуют американские сенаторы

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 8 марта, а других - до 22 марта. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Законопроект поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 высказались против.

Ожидается, что вскоре по документу проголосуют американские сенаторы. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер заявил, что это может произойти в четверг вечером. Далее законопроект должен подписать президент США Джо Байден. Это позволит не допустить приостановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за прекращения финансирования.

19 января американский лидер подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства до 1 марта, других - до 8 марта. В нем, как и в подписанном президентом 17 ноября 2023 года аналогичном документе, не упоминалась помощь Украине и Израилю.