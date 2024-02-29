США примут быстрые и жесткие меры в случае значительного наращивания ВТС РФ и Ирана

Это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов и их союзники намерены принять быстрые и жесткие меры в случае значительного наращивания военно-технического сотрудничества России и Ирана. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать вывод Россией на орбиту иранского малого спутника "Парс-1", предназначенного для отработки технологий дистанционного зондирования Земли. "Мы видели сообщения о запуске спутника, и это еще одно свидетельство углубления военного сотрудничества между Ираном и Россией. Как мы неоднократно публично предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продемонстрировали нашу способность принимать меры в ответ на военное сотрудничество между Россией и Ираном в тесной координации с нашими партнерами и союзниками. И если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты, я могу заверить вас, что ответ международного сообщества будет быстрым и жестким", - утверждал дипломат.

Как сообщили в четверг в Роскосмосе, разгонный блок "Фрегат", запущенный с космодрома Восточный, вывел на орбиты 17 российских и один иранский малый спутник в качестве попутной нагрузки к метеоспутнику "Метеор-М" №2-4. Космический аппарат "Парс-1" изготовлен Иранским центром космических исследований. Контракт на его запуск был подписан в рамках реализации российско-иранских договоренностей, достигнутых в ходе встречи гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова с президентом Иранского космического агентства Хасаном Саларийе на Международном авиасалоне Iran Air Show 2022.