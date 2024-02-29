WP: американцы из числа республиканцев все меньше поддерживают оказание помощи Киеву

По данным газеты, для многих из них поддержка Украины это теперь либеральная идея, дорогостоящее отвлечение от более важных внутренних проблем, таких как обеспечение безопасности южной границы

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Рядовые американцы из числа сторонников Республиканской партии за последние два года стали значительно меньше поддерживать оказание дальнейшей помощи Вашингтоном Киеву. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post (WP).

В материале приводятся слова жительницы США Натальи Резник, которая занимается в штате Алабама сбором средств на нужды украинских военных. Как она сообщила, участились случаи, когда американцы в резкой форме отказываются жертвовать деньги на эти цели. Некоторые из них отвечали на такие просьбы грубыми жестами, рассказала Резник.

"Для многих республиканцев здесь и по всей стране поддержка Украины это теперь либеральная идея, дорогостоящее отвлечение от более важных внутренних проблем, таких как обеспечение безопасности южной границы", - подчеркивается в связи с этим в публикации. Как в ней говорится, среди республиканцев распространилось мнение, что "европейские союзники должны нести ответственность" за помощь Украине. Американцы, которые придерживаются такой точки зрения, подчеркивают, что "потенциальный крах Киева - это не проблема Америки", говорится в статье.

"Другие подозревают, что средства на помощь, возможно, попадают не в те карманы", - отмечается в публикации. В ней констатируется, что сенатор-республиканец (от штата Алабама) Томми Табервилл ранее заявлял, что средства, выделяемые Вашингтоном на помощь Киеву, разворовываются. Он подчеркивал, что Украина является одной из наиболее коррумпированных стран. Согласно оценке издания, общественное мнение по этому вопросу сильно изменилось за последние два года.

В материале отмечается, что сторонники республиканца Дональда Трампа, который ранее был президентом США и теперь снова претендует на высший государственный пост в стране, с недоверием относятся к Украине.

Как подчеркивается в материале, среди американских избирателей "с правым уклоном" растет поддержка решения спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) не выносить пока на голосование законопроект, предусматривающий выделение новой помощи Украине. Согласно результатам социологических опросов, почти половина сторонников республиканцев в США считает, что Вашингтон предоставляет слишком много помощи Киеву, констатирует издание.