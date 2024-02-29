Нетаньяху заявил, что Израиль не получил списка заложников на освобождение

Премьер-министр еврейского государства отметил, что говорить о новой сделке преждевременно

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля пока не получили списка заложников, которые могут быть освобождены радикальным палестинским движением ХАМАС, говорить о новой сделке преждевременно. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы вернуть наших похищенных, это святое дело, святая цель, мы занимаемся этим круглосуточно. Я требую, чтобы заранее были известны имена всех похищенных, которые будут освобождены в рамках сделки, пока я еще не получил ответ на этот вопрос. Слишком рано говорить, несмотря на наши желания, достигнем ли мы в ближайшие дни новой договоренности об освобождении похищенных", - сказал он.

"Мы делаем все возможное чтобы это произошло. Вам должно быть понятно: мы не будем поддаваться безумным требованиям ХАМАС, мы не будем этого делать, потому что, если это произойдет, нас здесь не будет", - добавил Нетаньяху, подчеркнув, что считает важным продолжать оказывать на палестинских радикалов военное давление, чтобы в конечном счете освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников.