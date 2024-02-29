В Чаде оппозиция обвинила власти в убийстве одного из своих лидеров

Лидер Социалистической партии без границ Яя Дилло умер от ран, полученных во время штурма силовиками штаб-квартиры СПГ

ПРЕТОРИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Оппозиция Чада обвинила власти в убийстве лидера Социалистической партии без границ (СПГ) Яя Дилло, который считался ключевой фигурой среди антиправительственных сил. Об этом сообщило агентство AFP.

"Речь идет о спланированном убийстве", - приводит оно слова главы Партии демократического обновления Чада Рахиса Ахмата. В свою очередь координатор оппозиционной гражданской платформы "Вакит тама" Макс Лоалнгар назвал смерть Дилло "отвратительным и неприемлемым преступлением".

Прокурор при Высоком суде столицы Чада Нджамены Умар Махамат Кеделае объявил 29 февраля о смерти Дилло. По его словам, политик умер вечером 28 февраля от ран, полученных во время штурма силовиками штаб-квартиры СПГ. Между тем новостной портал Tchad One со ссылкой на источники сообщил, что Дилло был убит двумя выстрелами в голову с близкого расстояния.

Штурм здания СПГ последовал за нападением партийных активистов в ночь на 28 февраля на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности Чада (АНБ). Силовики задержали в штаб-квартире СПГ подозреваемых в атаке на АНБ, которая привела к жертвам.