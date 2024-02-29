В Колумбии заявили, что не будут покупать оружие у Израиля из-за его действий в Газе

Президент страны Густаво Петр добавил, что мир должен объявить бойкот премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Колумбии откажутся от закупок вооружений у Израиля из-за ударов по сектору Газа. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Густаво Петро.

"Мир должен объявить бойкот [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху. Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля", - написал он в X (ранее Twitter).

Так Петро отреагировал на удар Израиля по району Ан-Наблуси в городе Газа, где в этот момент группа людей ожидала распределение гуманитарной помощи. "Более 100 палестинцев были убиты Нетаньяху, когда просили еды. Это называется геноцид и напоминает Холокост, хотя мировым лидерам не хочется это признавать", - написал Петро.

Ранее он уже заявлял, что Колумбия не будет покупать оружие у стран, которые не поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения огня в секторе Газа.

В октябре 2023 года руководство Колумбии приняло решение отозвать для консультаций своего посла в Израиле из-за военной операции в секторе Газа. Президент Густаво Петро заявил, что удары по анклаву и его блокада несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Израильские власти вызвали в МИД посла Колумбии Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро антисемитскими. В ответ президент не исключил возможности приостановки дипломатических отношений с еврейским государством.