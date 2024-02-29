Белый дом назвал решения Конгресса единственным путем к возобновлению помощи Украине

Первый заместитель пресс-секретаря ведомства Оливия Далтон сообщила, что исполнительная ветвь власти США намерена "продолжать оказывать давление на Конгресс", добиваясь одобрения законодателями бюджетного запроса

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Решения Конгресса США представляют собой единственный способ возобновления американских поставок оружия и военной техники Украине. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Президент [США Джо Байден] продолжает агрессивно добиваться одобрения Конгрессом запроса [американской администрации] на дополнительные ассигнования в целях обеспечения национальной безопасности. Это в буквальном смысле слова единственный способ предоставления Украине ресурсов, боеприпасов, вооружений, которые ей необходимы <...>. Замены этому нет. Замены этому просто нет. Это ясный сигнал, который продолжает подавать президент", - подчеркнула представитель Белого дома. Она беседовала с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Техас.

По словам Далтон, исполнительная ветвь власти США намерена "продолжать оказывать давление на Конгресс", добиваясь одобрения законодателями бюджетного запроса. "Каждый день без утвержденного запроса на дополнительные расходы - это хороший день для России и плохой день для Украины", - утверждала заместитель пресс-секретаря.

У нее поинтересовались, можно ли, с точки зрения вашингтонской администрации, "заполнить этот пробел" посредством изъятия замороженных Западом активов России. "Как я и сказала, нет замены нашей способности немедленно предоставлять ресурсы [Киеву] через дополнительные расходы на цели национальной безопасности, сразу предоставлять Украине боеприпасы и вооружения, в которых она нуждается", - ответила Далтон. "Мы уже видим последствия этого прекращения [военных поставок Киеву со стороны Вашингтона]", - добавила представитель Белого дома.