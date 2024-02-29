Бербок заявила о готовности ФРГ доставлять гуманитарную помощь жителям Газы с воздуха

Берлин увеличивает гуманитарную помощь анклаву еще на €20 млн, сообщила министр иностранных дел

БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ увеличивает гуманитарную помощь сектору Газа еще на €20 млн. По ее словам, ФРГ готова участвовать в доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа с воздуха.

"Положение жителей Газы трудно описать словами", - сказала Бербок журналистам. "Мы вновь увеличиваем нашу гуманитарную помощь Газе еще на €20 млн. Однако этого недостаточно", - подчеркнула она. За последние недели, по словам министра, резко сократилось количество грузовиков, доставляющих в Газу жизненно важные продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости. "Это неприемлемо", - констатировала она.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что если грузовиков будет недостаточно, то помощь в случае необходимости также должна будет доставляться жителям по воздуху. "Вместе с нашими партнерами, в частности, с Иорданией, мы также хотим участвовать в доставке гуманитарной помощи с воздуха. И в то же время сейчас как никогда остро необходимо гуманитарное прекращение огня, чтобы заложники были наконец освобождены из рук ХАМАС и больше гуманитарной помощи было доставлено людям", - заметила глава МИД Германии.

Правительство Израиля, по ее утверждению, должно немедленно обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. "Этого же потребовал и Международный суд. И израильская армия должна обеспечить, чтобы распределение гуманитарной помощи было успешным после нарушения общественного порядка на большей части территории сектора Газа", - резюмировала Бербок.