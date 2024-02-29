СМИ: Израиль перебросил к границе с Ливаном танки и бронетранспортеры

Размещение танков и дополнительных механизированных патрулей портал Lebanon 24 связывает с возросшей в последние дни интенсивностью военных действий между сторонами.

БЕЙРУТ, 29 февраля. /ТАСС/. Командование израильской армии усилило группировку войск на границе с Ливаном, направив туда бронетехнику и воинские подкрепления. Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, танковая колонна и бронетранспортеры были переброшены в четверг в пограничные районы Верхней Галилеи. Размещение танков и дополнительных механизированных патрулей портал связывает с возросшей в последние дни интенсивностью военных действий между сторонами.

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" ранее взяло на себя ответственность за обстрел поселений Горин и Эйлон на севере Израиля. В военной сводке формирования, размещенной в телеграм-канале, указывается, что его бойцы использовали при обстреле израильской территории реактивные системы залпового огня.

Ракеты Falaq-1 были запущены шиитскими отрядами по укрепленным районам Джель-эль-Алям, Рамта, Рувейсат и Телль-Кубра. Подробностей о последствиях этих ударов и сведений о потерях в рядах израильских войск не приводится.