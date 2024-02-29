29 февраля, 20:11
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что операция армии Израиля в Рафахе нужна для полной победы над ХАМАС

Премьер-министр еврейского государства заверил, что Израиль будет проводить эту операцию "с эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. Израиль не отказывается от планов проведения операции в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, она необходима для полной победы над вооруженными формированиями палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Читайте также
СБ ООН соберется на закрытое заседание после атаки на жителей ГазыПалестина осудила захват Израилем земель на Западном берегу реки Иордан

"На юге мы продолжаем уничтожение батальонов ХАМАС в Хан-Юнисе <...>. И скажу вам ясно: продолжение будет. Победа над ХАМАС требует уничтожения всех остающихся батальонов ХАМАС как в центре сектора Газа, так и в Рафахе", - отметил он.

При этом Нетаньяху заверил, что Израиль будет проводить эту операцию "с эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий". "Мы будем это делать, заботясь о гуманитарных потребностях, и мы будем это делать в соответствии с международным правом, потому что именно так мы действуем", - сказал премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин