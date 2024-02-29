Нетаньяху заявил, что операция армии Израиля в Рафахе нужна для полной победы над ХАМАС

Премьер-министр еврейского государства заверил, что Израиль будет проводить эту операцию "с эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. Израиль не отказывается от планов проведения операции в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, она необходима для полной победы над вооруженными формированиями палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"На юге мы продолжаем уничтожение батальонов ХАМАС в Хан-Юнисе <...>. И скажу вам ясно: продолжение будет. Победа над ХАМАС требует уничтожения всех остающихся батальонов ХАМАС как в центре сектора Газа, так и в Рафахе", - отметил он.

При этом Нетаньяху заверил, что Израиль будет проводить эту операцию "с эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий". "Мы будем это делать, заботясь о гуманитарных потребностях, и мы будем это делать в соответствии с международным правом, потому что именно так мы действуем", - сказал премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.