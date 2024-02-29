AP: суд в США заблокировал техасский закон об аресте мигрантов

По данным агентства, документ должны были принять 5 марта

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Федеральный судья западного округа штата Техас Дэвид Эзра заблокировал закон, позволяющий техасской полиции арестовывать мигрантов, подозреваемых в нелегальном пересечении американской границы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ожидалось, что закон вступит в силу 5 марта. Согласно его положениям, после задержания мигранты могут согласиться с предписанием судьи и покинуть территорию Соединенных Штатов, однако в случае повторного ареста, им будут предъявлены более серьезные обвинения.

В Техасе неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет должным образом охрану границы, что привело к наплыву нелегальных мигрантов. В ответ губернатор штата Грег Эбботт привлек местную Национальную гвардию для защиты границы, усилил возведение барьеров, инициировал проведение масштабных операций по борьбе с контрабандой наркотиков, подписал закон, позволяющий местным правоохранительным органам задерживать мигрантов, а судьям - принимать решения об их депортации из США, а также распорядился вывозить мигрантов на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. С 2022 года, по словам Эбботта, в другие части страны были отправлены 102,1 тыс. нелегалов.