Польша заявила о возможном закрытии границ с Украиной при невыполнении ее требований

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Польские власти будут рассматривать вариант с закрытием границы с Украиной для ее товаров, если Евросоюз и Киев не пойдут навстречу требованиям Варшавы ограничить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск по итогам переговоров с лидерами протестующих фермеров.

"Мы должны принимать во внимание такую возможность [закрытия польской границы для украинских товаров], если наши требования не будут услышаны в Брюсселе, а также нашими украинскими партнерами", - отметил Туск на пресс-конференции, которую транслировало польское телевидение. Он подчеркнул, что такая мера стала бы болезненной и для польских производителей в связи с последующим зеркальным ответом со стороны Киева.

Накануне Туск заявил, что обсуждал с украинскими властями временное закрытие границы и остановку товарообмена между двумя странами. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка опроверг факт обсуждения этих вопросов с польскими коллегами.

Польские фермеры в рамках протестов неоднократно требовали временно закрыть границу с Украиной на фоне неконтролируемого ввоза оттуда аграрной продукции. Власти страны предлагают аграриям найти другие решения проблемы с наплывом украинской сельхозпродукции, в частности введение твердых квот на ее ввоз.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов.