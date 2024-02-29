Госдеп утверждает, что РФ не играет значительной роли в урегулировании на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров на межпалестинской встрече в Москве ранее заявлял, что Соединенные Штаты в контактах по Ближнему Востоку обсуждают не создание палестинского государства, а нормализацию отдельно в Газе и на Западном берегу реки Иордан

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что Россия якобы не играет "какой-либо значительной роли" в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его спросили, как США оценивают дипломатическую роль Москвы в урегулировании обострения ближневосточного конфликта. "Мы не видим, чтобы Москва играла хоть какую-то значительную роль в попытках урегулировать этот конфликт, [начавшийся] 7 октября [прошлого года]. Мы всегда говорили, что приветствуем страны, которые готовы играть конструктивную роль в попытках достичь дипломатического урегулирования. Но я хочу сказать, что мы никогда не считали, что Москва хочет или готова играть именно такую роль", - утверждал дипломат.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на межпалестинской встрече в Москве заявил, что США в контактах по Ближнему Востоку обсуждают не создание палестинского государства, а нормализацию отдельно в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. При этом, как отметил министр, "США не обращают внимания на интересы стран региона, которые долгие годы искажаются и не удовлетворяются". При этом глава МИД РФ подчеркнул, что ситуация в Газе вызвана попытками США монополизировать посреднические усилия. Кроме того, российский министр напомнил, что в различные годы Россия, как и некоторые арабские страны, включая Египет и Алжир, "предпринимали попытки предоставить всем палестинцам возможность встретиться, устранить любые недоразумения и восстановить единство".

29 февраля - 2 марта в Москве проходит межпалестинская встреча с участием представителей 12-14 организаций, в том числе Движения за освобождение Палестины, управляющего Западным берегом реки Иордан, и Исламского движения сопротивления (ХАМАС), контролирующего сектор Газа. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, цель встречи - помочь различным палестинским силам договориться об объединении своих рядов в политическом плане. Последняя подобная встреча в Москве прошла в феврале 2019 года в закрытом режиме.