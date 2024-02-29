Глава Пентагона 1 марта пройдет плановый медосмотр в военном госпитале

По словам пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера, восстановление Ллойда Остина после недавнего лечения от рака проходит хорошо

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин 1 марта пройдет плановое обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Завтра днем министр Остин отправится в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида на плановый прием к своим врачам", - сказал Райдер. По его словам, восстановление главы Пентагона после недавнего лечения от рака "проходит хорошо". Он добавил, что в связи с этим Остин и в будущем "время от времени" будет проходить плановые медицинские осмотры.

Остин вечером 1 января был госпитализирован, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. 15 января пресс-служба Пентагона проинформировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации шефа Пентагона.