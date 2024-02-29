Шольц обосновал нежелание поставлять Taurus Киеву их способностью поразить цели в Москве

Канцлер отметил, что для обеспечения контроля над применением этих ракет необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих

БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракет, они могут поражать цели в Москве.

"[Ракеты] Taurus имеют дальнобойность 500 км, и при неправильном использовании могут поразить конкретную цель где-то в Москве", - заявил Шольц в ходе разговора с гражданами в Дрездене. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.

Канцлер также подчеркнул, что для обеспечения контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину военнослужащих ФРГ. Однако это, как заверил Шольц, исключено. "В нашем случае это будет означать, что мы должны участвовать [в конфликте], чтобы иметь возможность сделать это. Я считаю это невозможным", - резюмировал он.

Ранее Шольц на конференции, организованной агентством DPA, выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт. Канцлер отметил, что "очень раздосадован" "отсутствием баланса" между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus.

22 февраля Бундестаг (парламент ФРГ) поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. При этом крылатые ракеты Taurus в тексте прямо не упоминаются.

Тогда же Бундестаг проголосовал против резолюции, предложенной фракцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В ней консерваторы конкретно требовали поставить Украине Taurus. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, но имеют намного большую дальность - 500 км. В мае 2023 года занимавший на тот момент пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт передачи Лондоном Украине ракет Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км.