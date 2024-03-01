В Анталье с участием Лаврова откроется дипломатический форум

В рамках мероприятия планируется провести около 40 панельных дискуссий, в том числе по наиболее актуальным проблемам нынешней международной повестки

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Дипломатический форум начнет работу в Анталье с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, глав государств и министров из около 90 стран Африки, с Ближнего Востока, из Средней Азии, чиновников и политиков из Европы.

Как сообщили организаторы форума, планируется провести около 40 панельных дискуссий, в том числе по наиболее актуальным проблемам нынешней международной повестки. В том числе планируется дискуссия о ситуации в секторе Газа и работе контактной группы по Газе, в которую входит Турция и другие страны Организации исламского сотрудничества. Будут обсуждаться проблемы мирного урегулирования на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом, ксенофобией и исламофобией. Участники обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в Черноморском регионе.

На открытии форума выступят президент Турции Тайип Эрдоган, глава МИД Хакан Фидан. Запланированы выступления председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, короля Эсватини Мсвати III, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Также супруга турецкого президента Эмине Эрдоган проведет дискуссию на тему "Женщины, мир и безопасность".

В числе участников главы МИД Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Украина будет представлена заместителем министра иностранных дел Николаем Точицким. Пройдут выступления генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельги Шмид.

Ежегодный дипломатический форум в Анталье проводится в третий раз. Турецкое руководство в число задач этого мероприятия ставит активизацию дипломатии и диалога по наиболее острым международным проблемам, а также поддержание активных межгосударственных контактов. Ожидается, что в кулуарах форума пройдет ряд двусторонних контактов.

На полях форума в марте 2022 года состоялась встреча Лаврова с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ее инициатором выступил занимавший тогда пост министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако ощутимых результатов эти переговоры не дали.