В Болгарии задержали человека, рассылавшего угрозы политикам и письма о минировании

По информации портала Dir.bg, подозреваемый может страдать психическим расстройством

СОФИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Злоумышленник, рассылавший электронные письма с угрозами убийства в адрес членов болгарского правительства, судей, полицейских и с угрозами о минировании учебных заведений, задержан в Болгарии.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам, задержанный, используя мобильный телефон и бесплатный интернет в общественных местах, отправлял сообщения с угрозами убийства на различные адреса известных личностей. Он подписывался как "Красный пират".

По данным портала Dir.bg, расследование началось после того, как на электронную почту софийской прокуратуры поступили сообщения, содержащие угрозы убийства судей и следователей с указанием их имен. Подозреваемый, вероятно, страдает психическим расстройством и не имел постоянного места жительства, отмечает портал.

Пресс-служба МВД Болгарии информирует, что подозреваемого в рассылке писем с угрозами задержали в Софии 29 февраля около 20:30 (21:30 мск).