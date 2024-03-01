Франция направит 100 беспилотников на Украину

В общей сложности 2 тыс. дистанционно управляемых аппаратов закупят у оборонной промышленности страны, сообщил глава военного ведомства Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Французское министерство вооруженных сил заказывает у военной промышленности 2 тыс. беспилотников, 100 из которых летом направят на Украину. Об этом сообщил глава военного ведомства Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети X.

"В общей сложности 2 тыс. дистанционно управляемых аппаратов будет закуплено у нашей оборонной промышленности, - написал Лекорню. - Они предназначены для наших вооруженных сил и для нужд Украины".

Он отметил, что 100 таких аппаратов, производимых компанией Delair, будут направлены на Украину летом.

Париж и Киев заключили 16 февраля двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В рамках этого документа Франция планирует поставить Украине дополнительную военную помощь на 3 млрд евро.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с корреспондентом ТАСС назвал безумным предоставление все новых средств Киеву на фоне высокого уровня госдолга самой Франции, который превышает 3 трлн евро.