Представитель Госдепа не согласился с тем, что США бросают союзников

Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер отметил, что партнеры и соперники Соединенных Штатов на международной арене "пристально наблюдают" за тем, возобновит ли Вашингтон поддержку Киеву

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер не согласился с утверждением о том, что Вашингтону свойственно бросать нуждающихся в его помощи союзников и партнеров.

Отвечая в четверг на брифинге на вопрос о перспективах продолжения Вашингтоном поддержки Украины, Миллер заявил об "устоявшейся надежности США в вопросе выполнения обязательств перед союзниками". "Она выработана в течение нескольких десятилетий", - добавил представитель Госдепа. При этом он отметил, что как союзники, так и соперники США на международной арене "пристально наблюдают" за тем, возобновит ли Вашингтон оказание поддержки Киеву.

Один из журналистов в ответ на это отметил, что применительно к Соединенным Штатам следует говорить скорее об "устоявшейся длительной истории того, как [они] бросают союзников". Он напомнил представителю Госдепартамента об эпизодах с резким прекращением американской военной помощи Южному Вьетнаму в 1973 году и режиму Ашрафа Гани в Афганистане в 2021 году, а также других случаев. "Я лишь хочу понять, кто придумывает формулировки об устоявшейся приверженности [помощи] союзникам", - обратил внимание журналист.

"Что касается наших союзников, в частности союзников по НАТО <...>, думаю, что наша репутация в вопросе оказания им поддержки чиста", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, "еще более важна четкая приверженность [их поддержке] со стороны президента" страны.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.