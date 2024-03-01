Еврокомиссия решила разблокировать почти €137 млрд из бюджета ЕС для Польши

ЕК подчеркнула, что первые €6,3 млрд выделят Варшаве в ближайшие недели

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение разблокировать до €137 млрд из бюджета Евросоюза для Польши в ответ на начало реформ по обеспечению независимости судебной системы в стране. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЕК.



"Сегодня (29 февраля - прим. ТАСС) Еврокомиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до €137 млрд. Эти действия связаны с реформами верховенства права, которые провела Польша, а также с недавними и немедленными шагами, которые она сделала для решения основных задач по укреплению независимости судебной системы", - отмечается в сообщении ЕК.

Как поясняет Еврокомиссия, Польша получит около €59,8 млрд из Фонда восстановления после пандемии и €76,5 млрд из так называемых фондов единства. ЕК подчеркивает, что €6,3 млрд будут выделены в ближайшие недели.