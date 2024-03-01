В офисе Орбана готовят встречу с Трампом

Пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши не стал уточнять, какие вопросы премьер-министр республики хотел бы обсудить с бывшим американским лидером

БУДАПЕШТ, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует в ближайшее время встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом. Это подтвердил, отвечая на запрос корреспондента ТАСС, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

В то же время он не стал уточнять, какие вопросы Орбан хотел бы обсудить с бывшим главой государства, который вновь ведет борьбу за пост президента. "После встречи мы сможем предоставить прессе подробную информацию", - сообщил Хаваши.

Такой же ответ от него получили 29 февраля и венгерские СМИ. Первыми о готовящейся встрече сообщили со ссылкой на источники газета The New York Times и агентство Bloomberg. По их сведениям, встреча состоится 8 марта в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Никаких сообщений о том, посетит ли Орбан заодно и Вашингтон для переговоров с нынешним президентом США Джо Байденом, не поступало. Они ни разу не встречались с тех пор, как в 2021 году Байден занял свой пост, и отношения между ними считаются напряженными. Вашингтону не нравится позиция Будапешта по некоторым международным вопросам, в том числе по Украине, а венгерские власти упрекают американскую администрацию в попытках вмешательства во внутренние дела.

В такой ситуации правительство Венгрии сделало ставку на Трампа и открыто желает ему победы на выборах в ноябре 2024 года. Орбан считает его своим единомышленником и реагирует в социальных сетях едва ли не на каждый успех республиканца. В свою очередь экс-президент называет венгерского премьера сильным лидером и "отличным парнем". В Венгрии надеются, что возвращение Трампа в Белый дом будет способствовать укреплению позиций правых партий в Европе.

Встреча в Мар-а-Лаго может послужить "сильным сигналом европейским лидерам относительно характера альянсов и политики, которую Соединенные Штаты будут проводить" в случае победы Трампа на выборах, отметила газета Hungary Today. По ее информации, высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что если республиканец окажется в Белом доме, то они "потеряют важного союзника в осуществлении политики левой ориентации", в том числе по вопросу открытых границ. Кроме того, победа Трампа "также может стать толчком для национального консерватизма в ЕС, который делает упор на суверенитет, семейную политику и христианские ценности, отстаиваемые правительством в Будапеште", добавило издание.