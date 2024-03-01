США заявили о доверии Израилю в том, что он хочет дипломатического урегулирования

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер не стал комментировать информацию о том, что еврейское государство может начать наземную операцию в Ливане весной

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов верит израильским властям на слово, что те хотят достичь дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать сообщения в СМИ, согласно которым власти США обеспокоены, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане этой весной. "Я не хочу это комментировать. <...> Мы верим правительству Израиля на слово, что оно хочет добиться дипломатического урегулирования, и именно этим мы и руководствуемся", - сказал дипломат.

"Лучший способ добиться признания прав Израиля или решения проблем безопасности на севере Израиля - это пойти дипломатическим путем и добиться дипломатического решения. Правительство Израиля заявило, что считает дипломатический путь наилучшим способом достижения урегулирования, и именно этим мы будем продолжать заниматься", - добавил Миллер.

Как сообщил ранее телеканал CNN, несмотря на то что решение Израилем еще не принято, вопрос возможной операции израильской армии в Ливане стал предметом обсуждений должностных лиц высокого ранга в вашингтонской администрации. Власти США опасаются, что за операцией могут последовать воздушные бомбардировки страны, которые распространятся "далеко на север, в населенные районы Ливана". Не исключено, что они в итоге также перерастут в наземную операцию, добавил он.

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года с юга Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 3 тыс. ракет, в результате погибли 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих, ранены были более 150. Из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля эвакуированы около 80 тыс. человек. В Ливане, как информировали местные СМИ, в результате налетов израильских ВВС и артобстрелов погибли 59 человек, разрушено свыше 1 тыс. домов, еще 8 тыс. зданий причинен ущерб. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.