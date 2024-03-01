СМИ: три бойца "Хезболлах" погибли при ударе израильского БПЛА на юге Ливана

Еще два мирных жителя получили ранения, передает радиостанция Voice of Lebanon

БЕЙРУТ, 1 марта. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по штабу шиитской милиции "Хезболлах" в поселке Блида на юге Ливана. Об этом сообщила радиостанция Voice of Lebanon.

По ее информации, в результате атаки погибли трое шиитских бойцов, находившихся в помещении, еще два мирных жителя получили ранения.

Авианалеты были совершены в четверг на поселки Аит-эш-Шааб, Рамия и Эн-Накура, оттуда сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

28 февраля при ударе израильских ВВС по населенному пункту Кафра на юге Ливана погиб один боец "Хезболлах" и двое мирных граждан. Были разрушены несколько домов и магазинов, загорелся склад с горюче-смазочными материалами

14 февраля в городе Набатия в результате ударов израильских БПЛА погиб командир диверсионного подразделения "Радван" шиитских вооруженных формирований Али Мухаммед ад-Дебс. Во время атаки был разрушен жилой дом, погибли 13 человек, в том числе пятеро детей, еще 11 получили ранения.

По данным Ливанского общества Красного Креста, свыше 60 мирных жителей стали жертвами ударов израильских ВВС и артиллерии на юге страны с начала военной эскалации в октябре 2023 года, потери "Хезболлах" составили 219 бойцов. В результате бомбардировок было разрушено свыше 1 тыс. домов и причинен ущерб еще 8 тыс. зданиям. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.