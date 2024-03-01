На Украине 1 млн переселенцев лишатся соцпомощи по требованию Запада с 1 марта

Право на компенсацию оплаты проживания потеряют граждане, у которых имеется собственное жилье или автомобиль, иностранная валюта или депозит в банке

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Украины с 1 марта 2024 года пересмотрит механизм начисления внутренне перемещенным лицам компенсации оплаты проживания, в результате чего право на получение выплат потеряют около 1 млн человек. Как сообщала ранее заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, в настоящее время в стране около 4,9 млн человек считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн с 1 августа 2023 года до сих пор ежемесячно получали социальную помощь. После 1 марта число получателей, как ожидается, сократится до 1,5 млн.

Ежемесячная компенсация оплаты проживания внутренним переселенцам составляет 2 тыс. гривен ($52,9), детям и инвалидам - 3 тыс. ($79,4). В результате нововведения правительство рассчитывает сократить в 2024 году сумму выплат с 73 млрд гривен ($1,9 млрд) до 57 млрд гривен ($1,5 млрд).

Вице-премьер отмечала, что решение о прекращении выплат принято под непосредственным давлением западных партнеров, которые требуют постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. По международным стандартам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться, поясняла Верещук.

По информации агентства УНИАН, с 1 марта потеряют право на компенсацию переселенцы, чей доход на члена семьи превышает 9 444 гривен ($245,86) в месяц, а также семьи, имеющие собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, депозит в банке. На автоматическое продление помощи смогут рассчитывать пенсионеры с пенсией менее 9 444 гривен, инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды, дети-сироты, лишенные родительской опеки, и приемные родители.

Все остальные должны будут обращаться в органы социальной защиты с заявлением о продлении выплат, и вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Право на рассмотрение заявления получат семьи с детьми до 14 лет, которые не имеют возможности отдать ребенка в детский сад и вынуждены не работать, многодетные семьи, лица, потерявшие трудоспособность и не имеющие пенсии, несколько других категорий.

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. При этом большую часть дефицита власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Между тем в США вопрос о выделении Киеву пакета помощи на $60 млрд до сих пор не решен. На этом фоне власти уже не раз предупреждали, что предстоит сокращение социальных расходов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что украинцам необходимо сократить потребление "в несколько раз", а глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отмечала, что власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от Запада. С предложением радикально сократить социальные гарантии выступал и председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, назвавший социальные выплаты советским пережитком.