Глава МИД Канады назвала кошмаром удар по жителям Газы при раздаче гумпомощи

Мелани Жоли подчеркнула, что международное сообщество должно сделать все необходимое, чтобы жители анклава имели безопасный доступ к гуманитарной помощи

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала кошмаром нападение Израиля на жителей сектора Газа во время раздачи гуманитарной помощи.

"По поводу того, что произошло сегодня в Газе. Я думаю, что это кошмар, <...> гражданское население не должно подвергаться нападениям", - сказала глава МИД. Жоли добавила, что международное сообщество должно сделать все необходимое, чтобы жители анклава имели безопасный доступ к гуманитарной помощи.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа возросло до 112. Пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.