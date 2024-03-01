Трамп заявил, что Байден пускает в США мигрантов, бегущих из тюрем и психбольниц

Бывший президент Соединенных Штатов подчеркнул, что нынешний глава государства разрушает страну

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден разрушает страну, позволяя людям из тюрем и сумасшедших домов нелегально попадать в Соединенные Штаты. Такое мнение выразил в четверг бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Он [Байден] разрушает нашу страну <...>. Эти люди, которые приезжают в нашу страну, они из тюрем и сумасшедших домов, и они террористы", - отметил Трамп, выступая в штате Техас.

"Это настоящее вторжение <...>. Он ужасный президент, худший президент в истории нашей страны, возможно самый некомпетентный президент, который у нас когда-либо был", - отметил Трамп, комментируя миграционную политику Байдена.

Ранее Трамп пообещал немедленно закрыть границу страны в случае своей победы на президентских выборах в ноябре.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры для пресечения нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Борясь с наплывом нелегалов, Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.